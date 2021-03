ABOP gaat Fake News pagina ‘San We Ley So’ strafrechtelijk vervolgen

De Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelings Partij(ABOP) schroomt er niet voor, om gerechtelijke stappen tegen fake nieuwspagina’s, of roddel sites in Suriname te nemen. Zo ook tegen de roddelpagina San We Ley So? meldt de partij in een persbericht dat als volgt luidt:

Al geruime tijd proberen de beheerders van de roddelpagina San We Ley So? mensen te overtuigen dat ze een officiële Facebookpagina van de ABOP zijn. 26 februari jongstleden heeft deze roddelpagina uitspraken gedaan alsof zij het hoofdbestuur van de ABOP vertegenwoordigen. De Surinaamse roddelpagina doet recentelijk vaker uitspraken alsof het officiële ABOP-standpunten zijn. Het doel van deze roddelpagina is om het imago van de ABOP te schaden.

Behalve het nadoen van officiële partij structuren, zien we dat de roddelpagina op slinkse wijze ABOP partij toppers bekladt. Zulke handelingen gaan de partij ABOP niet onopgemerkt voorbij. Aan deze acties worden zeker consequenties verbonden.

De ABOP heeft geruime tijd geleden ethical hackers in de hand genomen om te achterhalen wie achter deze pagina staat. De vervolgstap is om aangifte te doen en het Openbaar Ministerie (OM) op de hoogte te stellen van de relevante feiten, zodat de beheerders strafrechtelijk vervolgd worden. De beheerders van deze pagina zijn strafrechtelijk aansprakelijk, omdat zij valse en misleidende informatie fabriceren en bewust verspreiden om schade aan de ABOP toe te brengen.

De ABOP is ook bezig met een onderzoek naar de beheerders van de fake nieuwspagina’s de Waarheid en Purple Power.