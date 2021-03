Zeven vreemdelingen op heterdaad betrapt bij brandstofsmokkel

De Surinaamse politie heeft afgelopen zondag tien verdachten, van wie zeven vreemdelingen en drie Surinamers, opgespoord en aangehouden. De tien aangehouden personen worden ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan brandstofsmokkel meldt het Kors Politie Suriname.

Volgens het voorlopig politioneel onderzoek is gebleken dat een schip met vermoedelijk benzine was aangemeerd bij de steiger aan de Zaagmolenweg in het district Commewijne. De wetsdienaren van Recherche Oost besloten na verkregen informatie een inval te doen.

Aan de achterzijde van de steiger stond er een vrachtvoertuig geparkeerd waarbij de benzine in de tanker werd overgegoten. Terwijl de verdachten hiermee bezig waren in de vroege ochtend van zondag 14 maart, werden zij tijdens de inval van rechercheurs op heterdaad betrapt.



De truck en het schip dat was aangemeerd met een grote hoeveelheid benzine werden in beslag genomen. Negen verdachten, van wie de kapitein en de bemanningsleden zijn na overleg met het Openbaar Ministerie in het belang van het onderzoek in verzekering gesteld.

De tiende vrouwelijke verdachte had niets te maken met de zaak en is na verhoor heengezonden. Het verdere onderzoek in deze zaak is overgedragen aan afdeling Fraude meldt de politie.