Vriend bekent moord vriendin en dumpen lichaam in goot

Bidjaipersad A. (37) heeft bij de politie bekend dat hij zijn vriendin, Ashna Jagesar (31), heeft vermoord en haar lichaam in een goot langs de Agememnonweg in het Eureka-project heeft gedumpt.

In eerste instantie ontkende de vriend iets met de vermissing van zijn vriendin in Suriname en vondst van haar ontzielde lichaam te maken te hebben. Na flink aan de tand te zijn gevoeld, heeft hij de moord en het dumpen van het lijk toegegeven.

Volgens getuigen had de vriend haar van het werk afgehaald en daarna is zij niet meer gezien. Het lijk van Ashna is zaterdagavond in een goot in de Agememnonweg aangetroffen.

Bidjaipersad A. is zondagmorgen op zijn woonadres opgespoord en aangehouden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij meteen in verzekering gesteld.

Het lijk is in beslag genomen voor obductie om de exacte doodsoorzaak te weten. De afdeling Kapitale Delicten heeft de zaak in onderzoek