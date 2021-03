Twee gevallen van zelfmoord middels ophanging kort na elkaar

In Suriname hebben zich de afgelopen 24 uur kort na elkaar twee gevallen van zelfmoord middels ophanging voorgedaan. In de nacht van maandag op dinsdag heeft de 46-jarige S.K. zich in een berghok aan de Pomonaweg verhangen.

De ophanging werd om 04.00u ontdekt door de moeder. Naar verluidt zou de man relatieproblemen hebben gehad. Zijn lichaam is inmiddels aan de familie afgestaan voor de begrafenis.

Eerder, op maandag, had een 25-jarige man aan de Schietbaanweg zichzelf van het leven beroofd middels ophanging.

Praten over zelfmoord? Ga naar uw huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114. (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u)

De 46-jarige S.K.(links) en de 25-jarige G.W.