Man vernielt uit boosheid apparatuur van predikanten langs de straat

Een 30-jarige man was niet eens met wat een groep personen met een microfoon en geluidsbox aan het prediken was over God aan de Matheusweg te Pontbuiten. Hij heeft uit boosheid de microfoon en geluidsbox van de predikanten in Suriname vernield.

De groep personen predikte langs de straat over God, maar de verdachte vond dat de mensen valse dingen over God zeiden. Hij heeft toen uit boosheid de spullen vernield.

De benadeelden deden aangifte waarna de man maandag is aangehouden. Hij is na afstemming met het Surinaame Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

P.S.: Foto in het artikel is archieffoto van predikanten langs de straat.