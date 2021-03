Zus doet aangifte tegen jongere broers vanwege diefstal in huis

Bestolen worden door je eigen broers: het overkwam een Surinaamse vrouw, die in de laatste week van februari aangifte van diefstal deed tegen haar jongere broers in Coronie. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Volgens verklaring van de aangeefster vertoefde zij vanaf vorig jaar december tot en met midden februari in Paramaribo. Haar jongere broers bleven gedurende die periode alleen in haar woning te Coronie. Toen zij terugkeerde naar het district trof zij geen van haar huishoudelijke goederen meer in de woning aan.

Aangezien zij vermoedde dat haar jongere broers meer van deze diefstal moesten afweten, deed zij toen aangifte tegen hen. De 24-jarige verdachte G.B., zijn jeugdige broer G.B. en de heler O.L. zijn in de eerste week van maart door de politie van Coronie op hun woonadres opgespoord en aangehouden.

De politie stelde een onderzoek in waarna een deel van de gestolen goederen, waaronder een freezer, een gascilinder, een water dispenser en een microwave, thuis bij de heler O.L. werden achterhaald. Het ander deel van de goederen werd gevonden op het adres waar G.B. zich voor korte tijd had gevestigd.

De 24-jarige hoofdverdachte G.B. verklaarde aan de politie dat hij in geldnood zat en een deel van de goederen heeft verkocht aan de heler O.L. en het ander deel voor zichzelf heeft gehouden. De goederen werden allen in beslag genomen en zijn afgestaan aan de rechtmatige eigenaar.

Het drietal werd voorgeleid en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de hoofdverdachte G.B. (24) in verzekering gesteld, terwijl de minderjarige verdachte G.B. en de heler O.L. na verhoor zijn heengezonden meldt de politie.