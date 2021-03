Politie schiet op vluchtende verdachte bij terughalen gestolen auto

Deze Toyota Vitz, die in de nacht van zaterdag op zondag was gestolen aan de Merveilleweg in Wanica, is zondagavond na uitgewerkte informatie aangetroffen aan de Libanonweg in Para. Het Regio Bijstandteam Paramaribo (RBTP) heeft daarbij een verdachte neergeschoten.

Toen de politie arriveerde zag de man kans in een aangrenzend bos te rennen en zich daar schuil te houden. Toen de man de Surinaamse politie wederom zag vluchtte hij te voet en negeerde waarschuwingsschoten.

De verdachte werd geraakt door een kogel en werd per ontboden ambulance onder politiebewaking naar het ziekenhuis gebracht. Een vrouw die op het adres verbleef werd in verband met het onderzoek aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Ook het gestolen voertuig werd naar het politiebureau gebracht.

De zaak is in onderzoek bij Recherche regio Midden bevestigd het Korps Politie Suriname.