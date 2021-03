Politie kent identiteit doodgereden voetganger nog niet

De personalia van de man, wiens levenloos lichaam op zaterdagmorgen 13 maart langs de Sir Winston Churchillweg werd aangetroffen, is vooralsnog niet bekend bij de politie. Dat heeft het Korps Politie Suriname zondag bekend gemaakt. De man werd door een Nederlander aangereden die daarna doorreed.

Het slachtoffer is een man van het gemengd ras met een geschatte leeftijd van 55 jaar. Hij is slank van postuur en is ongeveer 1.70 meter lang. De man was gekleed in een blauwe knie jeansbroek met bloot bovenlijf en was blootsvoets meldt de politie.

Nabestaanden of zij die denken deze man te hebben gekend, worden opgeroepen zich in verbinding te stellen met de politie van het bureau Livorno op de telefoonnummers 483400 of 481941.

De 43-jarige doorrijder B.H. meldde zich op zaterdag 13 maart aan op het politiebureau Livorno, Hij verklaarde aan de politie dat hij op Facebook over het ongeval las. Toen pas realiseerde hij zich dat hij tegen dat tijdstip over de Sir Winston Churchillweg had gereden en de voetganger die hij niet had gezien, moet hebben aangereden.

Hij gaf vervolgens aan dat hij tijdens het rijden op een bepaald moment zag dat zijn autoruit is gebarsten. Hij dacht dat iemand een steen op zijn voertuig had gegooid en uit veiligheidsoverwegingen bracht hij zijn auto ongeveer vijftig meter verder tot stilstand. Hierna controleerde hij het voertuig en omdat hij geen noemenswaardige zaken opmerkte, vervolgde hij zijn weg.

Het rijtoestemmingsbewijs van de bestuurder is ingevorderd, terwijl zijn voertuig door de politie ter herkeuring in beslag is genomen. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is B.H. achter slot en grendel geplaatst, waarna deze zaak voor verder onderzoek is overgedragen aan de verkeersunit van regio Paramaribo.