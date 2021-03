Een 70-jarige Fransman is zondagochtend tussen 03.00 en 04.00 uur in een pand aan de Maystraat in Suriname beroofd.

Drie rovers drongen het pand binnen en bedreigden de bejaarde met een vuistvuurwapen. Zij maakten 760 euro, SRD 4.600, een televisie, een Frans paspoort, een paar gympies, een laptop, een mobiele telefoon en andere spullen buit.

De politie ging na de melding naar de plaats voor een onderzoek. De rovers zijn nog voortvluchtig. Er wordt gewerkt aan hun opsporing en aanhouding.