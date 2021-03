Vriend van dood aangetroffen vrouw aangehouden

De politie heeft Bidjaipersad A. (37) zondag aangehouden in verband met de dood van Ashna Jagesar (31) in Suriname. Hij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Volgens getuigen had de vriend haar vorige week van het werk afgehaald en daarna is zij niet meer gezien. Het lijk van Ashna is zaterdagavond in een trens aangetroffen in de laatste zijstraat van het Eurekaproject.

Er kon niet worden vastgesteld of er sprake is van misdrijf omdat het lijk in verre staat van ontbinding verkeerde. Het ontzielde lichaam is voor obductie in beslag genomen. De afdeling Kapitale Delicten heeft de zaak in onderzoek.