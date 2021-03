Jonge vrouwen met geweld gedrogeerd en daarna verkracht

Twee jonge vrouwen van elk 20 jaar, zijn zaterdag in een pand aan de Meerzorgweg in Suriname verkracht. Hen is eerst met geweld drugs toegediend, waarna zij werden verkracht door enkele mannen.

De vrouwen kennen een van de mannen als ene Miguel. Ze werden naar het politiebureau Latour overgebracht, vanwaar zij met de ambulance zijn vervoerd naar de Spoedeisende Hulp.

De slachtoffers waren bij binnenkomst op het politiebureau Latour nog onder invloed van drugs. De politie is nog bezig met het onderzoek.