10 nieuwe COVID-19 besmettingen na 147 keer testen

In Suriname zijn de afgelopen 24 uur weer 10 nieuwe COVID-19 besmettingen geregistreerd. Deze kwamen naar voren na het uitvoeren van in totaal 147 testen.

Dat blijkt zaterdagavond 13 maart uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Waar veel landen inmiddels in hun derde coronagolf zitten, blijft die Suriname voorlopig gespaard. In Nederland bijvoorbeeld werden op zaterdag 6.446 nieuwe besmettingen door het RIVM gemeld, het hoogste aantal in twee maanden.