Voorbijgangers voorkomen zelfmoord Wijdenboschbrug

Voorbijgangers hebben vrijdagavond rond 23.00u wederom voorkomen dat een man vanaf de Wijdenboschbrug in de Surinamerivier is gesprongen.

Waterkant verneemt dat voorbijgangers de man nabij de top opmerkten. Zij ondervraagden hem en hij zei dat hij moe was van alles en een einde aan zijn leven wilde maken.

Tijdens het gesprek werd de politie ingeschakeld die heel snel ter plaatse arriveerde. De man is afgevoerd voor begeleiding.

Praten over zelfmoord? Ga naar uw huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114. (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u)