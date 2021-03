VIDEO: Houten woning verwoest door brand na gaslek

Een houten woning in Suriname is aan het begin van de middag in brand gevlogen. Het gaat om een woning aan de Claudia Wensweg. De Surinaamse brandweer was snel ter plaatse en is momenteel bezig de brand te blussen.

Op het perceel staan twee huizen. Een bewoonster was aan het koken toen er door een gaslek vuur ontstond. Het vuur ging richtig de gasbom. De vrouw rende in paniek naar de buren voor hulp, maar niemand kon haar helpen.

Uiteindelijk is een van de gasbommen ontploft. Hierbij was een zware knal te horen en renden diverse buurtbewoners hun huizen in:

Een filmpje van de situatie ter plekke: