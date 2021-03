VIDEO: Bromfietser valt bij racewedstrijd Suriname Motorsport Park

Een bromfietser is vandaag tijdens een racewedstrijd van Brommersprint Suriname bij het Suriname Motorsport Park (SMP) gevallen van zijn bromfiets.

Het voorval is vastgelegd door een bezoeker die bezig was de race te filmen. In het filmpje is te zien hoe de brom vlak na de start omhoog stijgt en de bestuurder de controle over het stuur verliest.

De bromfiets gaat daarbij nog een aantal meters verder en valt samen met de bestuurder op de racebaan. De bromfietser mag van geluk spreken dat niets ergs hem is overgekomen. Hij raakte lichtgewond.

Hieronder het filmpje van het voorval.