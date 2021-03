Vandaag jaar geleden dat coronacrisis in Suriname begon

Vandaag is het precies een jaar geleden dat de coronacrisis in Suriname begon. Op 13 maart 2020 werd namelijk de eerste besmetting met het gevreesde coronavirus in het land vastgesteld.

Het betrof een vrouw die kort ervoor uit Nederland terugkeerde. Toen de eerste besmetting werd vastgesteld, sloot Suriname met ingang van de volgende dag (14 maart) de grenzen voor alle reizigers, zowel over land en water als via de lucht.

In een jaar tijd zijn meer dan 9.000 besmet geraakt met COVID-19, om precies te zijn 9.012. Daarvan zijn 176 overleden.

Uit de update vrijdagavond, van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering, blijkt dat de afgelopen 24 uur weer 15 nieuwe besmettingen zijn geregistreerd. Er is totaal 131 keer getest het afgelopen etmaal.

Vrijdag werd ook bekend dat de regering de COVID-19-maatregelen in Suriname verder heeft versoepeld. Zo is het uitgaansverbod vanaf vrijdag 12 maart 2021 tot en met donderdag 25 maart 2021 ingesteld van;

• Maandag tot en met vrijdag van 23:00 uur in de avond tot 05:00 in de ochtend.

• Zaterdag en zondag van 21:00 uur in de avond tot 05:00 in de ochtend.

De cijfers van vrijdag 12 maart 2021: