Man leent auto aan zwager die ermee vandoor gaat

Een benadeelde deed op zaterdag 12 december van het vorig jaar aangifte tegen zijn zwager G.P. Hij verklaarde bij de politie dat hij een voertuig in bruikleen had afgestaan aan de verdachte. Vanaf dat moment hoorde hij niets meer van G.P. en besloot toen aangifte tegen hem te doen meldt het Korps Politie Suriname.

Het voertuig van de aangever werd deze week in de binnenstad van Paramaribo gesignaleerd. Na uitgewerkte informatie is de verdachte G.P. op woensdag 10 maart door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) aan de Waterkant opgespoord en aangehouden, waarna hij werd overgedragen aan de politie van het bureau De Nieuwe Grond.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd G.P. voor verduistering in verzekering is gesteld, terwijl de benadeelde weer over zijn auto kon beschikken meldt de politie vandaag.