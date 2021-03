Door vrachtwagen overreden fietser is 69-jarige man

De fietser die op vrijdag 12 maart door een vrachtwagen met oplegger werd doodgereden op de kruising van de Henry Fernandes- en de Kwattaweg, is de 69-jarige Totaram Mahangoo. Dat heeft het Korps Politie Suriname officieel bekend gemaakt. De seniore burger zou over 10 dagen zijn 70ste verjaardag vieren.

Onderzoek heeft uitgewezen dat zowel de fietser als de vrachtwagenbestuurder over de Kwattaweg reden, komende vanuit de richting van de Tweede Rijweg gaande richting de Derde Rijweg. Op een bepaald moment zou zowel de fietser als de chauffeur van de vrachtwagen afslaan naar de Henry Fernandesweg.

Bij het beschrijven van een rechtse bocht naar de Henry Fernadesweg werd de fietser die langs de weg gesorteerd stond door het achterste gedeelte van de oplegger geraakt. De man viel van zijn fiets en werd bij die gelegenheid overreden, met voor hem het noodlottig gevolg.

De politie van het bureau Kwatta kreeg van het Command Center de melding van de aanrijding met dodelijk afloop op voormelde kruising. Bij aankomst van de politieambtenaren op de locatie werd de fietser die geen levensteken meer vertoonde op het wegdek aangetroffen. Een arts stelde formeel de dood vast.

De 57-jarige vrachtwagenbestuurder die in het bezit is van een geldig Surinaams rijbewijs verkeerde niet onder invloed van alcohol. Zijn rijbewijs is hangende het onderzoek ingevorderd en zal bij de hulpofficier van Justitie worden voorgeleid.

Het ontzielde lichaam van de fietser is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen. Het onderzoek van deze aanrijding is overgedragen aan de Verkeersunit van Regio Midden.