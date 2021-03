Truck rijdt fietser dood op hoek Kwatta- Henry Fernandesweg

Wederom een dode in het verkeer in Suriname. Bij een aanrijding zojuist tussen een truck met oplegger voor hout en een fietser op de hoek van de Kwatta- en de Henry Fernandesweg is de fietser komen te overlijden.

De fietser reed over de Henry Fernandesweg en wilde afslaan in de Kwattaweg. Op dat moment kwam de truck aangereden die afsloeg in de Henry Fernandesweg. De truck zou daarbij de fietser hebben aangereden.

De truck heeft vanwege de lengte bij het beschrijven van de bocht de fietser overreden. De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. Zij schakelde een ambulance in.

Bij aankomst van het ambulancepersoneel bleek dat het slachtoffer reeds was overleden. De politie is ter plaatse bezig met het onderzoek.