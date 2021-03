Politie houdt man aan die dochtertje slaat en met dood bedreigd

De politie in Suriname heeft deze man aangehouden die zijn dochtertje heeft mishandeld en met de dood heeft bedreigd. De man heeft verschillende filmpjes hiervan opgenomen en woensdag naar de moeder van het kindje gestuurd.

In de filmpjes is te zien hoe hij het kindje telkens slaat. Op een gegeven moment pakt hij een groot mes en loopt dreigend naar het kind waarbij hij zegt “vandaag gaat het gebeuren”.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de man de beelden naar de moeder stuurde en dreigde het kindje te vermoorden. De vrouw deed meteen aangifte waarna de politie de man zo snel als mogelijk wist te lokaliseren.

Hij is inmiddels aangehouden en in verzekering gesteld. De weerzinwekkende beelden waarop te zien is hoe hij zijn dochtertje mishandeld, worden momenteel gedeeld.