Zoon slaat bejaarde moeder met bezemstok

De politie in Suriname heeft een man aangehouden, die zijn bejaarde moeder in Paramaribo met een bezemstok heeft geslagen. Hij maakte de bezemstok eerst kapot en sloeg haar vervolgens ermee. Hij vernielde daarmee ook spullen in het huis.

De moeder verklaarde bij de Surinaamse politie dat twee van haar zonen samen met haar wonen. Een van de zonen was woensdag jarig. Zij wilde hem blij maken en maakte voeding klaar. De andere zoon begon echter te mopperen.

Toen zijn moeder hem daarop aansprak, maakte hij een bezemstok kapot waarmee hij haar begon te slaan. Hij deed de uitlating het huis in brand te zullen steken. Hij richtte ook vernielingen aan waarna hij is aangehouden.