VIDEO: Noodkreet van topatleet Miquel van Assen

De Surinaamse topatleet Miquel van Assen, die in z’n carrière 9 gouden medailles voor Suriname heeft behaald, heeft woensdag in een live video een noodkreet laten horen. De sportman heeft zijn frustraties geuit en zijn hart gelucht over het ‘slecht’ sportbeleid van de regering in Suriname.

Van Assen liet weten dat ondanks hij ‘gowtu boi‘ wordt genoemd, hij niets bezit of heeft. Hij geeft ook aan dat hij het heel erg zwaar heeft. “Ik heb het niet goed! En ik kan niet dood gaan voor Suriname en dan gaat Suriname niet voor me dood”, aldus de sportman die vertelt dat hij hartproblemen heeft. Ondanks zijn slechte gezondheid heeft hij altijd zijn best gedaan voor het land.

Hij mist echter structureel support vanuit de overheid of het bedrijfsleven. Het is zo erg dat hij vanwege z’n financiële situatie zelfs gedwongen was om 4 van z’n medailles te verpanden om te leven. Hij zegt dat hij de regering steeds moet gaan bedelen en dat niet meer wil doen.

Gordon Touw Ngie Tjouw van het directoraat sportzaken heeft woendagavond meteen gereageerd op het bericht van Van Assen. “We hebben notitie genomen van Miquel van Assen zijn FB Live en als directeur sportzaken probeer ik hem te contacten en te spreken, echter zonder succes.Ondertussen zijn wij wel in contact met alle nodige functionarissen en organisaties om te bekijken wat de precieze stand van zijn (sport)zaken is en hoe nu verder”, aldus Touw Ngie Tjouw.

“Wat er allemaal is aangegeven willen wij eerst allemaal laten bezinken en even alles op een rijtje zetten. Zo lijkt het ons verstandig om eerst rustig met hem contact op te nemen, omdat wij ook bezorgd zijn over Miquel”, zegt de directeur.

Op social media gaat zijn filmpje viraal en wordt er hard uitgehaald naar de regering en haar sportbeleid. Luister hier naar de noodkreet van de sportman:

UPDATE: mensen die hem willen helpen kunnen geld storten op zijn rekeningen liet hij zojuist weten:

DSB

Giro 3620794 SRD

Sav 3620808 USD