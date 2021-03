Mannen die baby miereneter wilden verkopen aangehouden

De politie in Suriname heeft dinsdag drie mannen opgepakt met een baby Tamanoea. De verdachten waren in de omgeving van de rotonde van de Wijdenboschbrug in een witte auto. Zij hadden de miereneter in een rieten mand in de kofferbak gezet.

Medewerkers van ’s Lands Bosbeheer (LBB) kregen informatie dat de tamanoea ten verkoop werd aangeboden. Zij schakelden de Surinaamse politie in, die de verdachten heeft aangehouden. Het gaat om een beschermd diersoort waardoor deze in beslag is genomen.

De mannen kunnen ervoor kiezen om een boete te betalen waardoor hun zaak buiten proces zal worden afgehandeld. Zij hebben echter nog geen boete betaald waardoor zij in verzekering zijn gesteld.