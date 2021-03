Man moe van geblaf buurmans honden en kapt ze met houwer

Een man kon het vandaag in Paramaribo niet meer aan dat de twee honden van zijn buurman steeds blaften. Hij heeft uit boosheid beide gekapt met een houwer.

De man vond dat de honden steeds bij zijn schutting kwamen om te blaffen wat een last voor hem was. Dat zou eerder ook zijn gebeurd.

Vandaag kapte hij beide honden. De buurman moest zijn honden naar de dierenarts brengen voor medische behandeling. De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek.

In eerste instantie was de man aangehouden, maar hij is heengezonden na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname. Hij heeft de medische kosten vergoed.