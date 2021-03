Anything International: ‘We miss you!’

[INGEZONDEN] – Het is inmiddels een jaar geleden dat Anything International evenementen kon organiseren in Suriname.



Na een jaar te hebben geleden als evenementen bedrijf en nul procent ondersteuning te hebben gehad van de staat en haar covid fondsen zijn wij er nog steeds. We zijn er, met een negatieve saldo.



Het is uitermate vreselijk dat de staat bedrijven als Anything International dood laat bloeden, maar wanneer wij top artiesten over laten vliegen en mega events doen er dan pas postief gedacht en gesproken word over onze branche.



Respect en begrip hebben wij getoond als evenementen organisatie, ook aan geduld ontbrak het niet. Maar, NU moet het AFGELOPEN zijn! Het moet afgelopen zijn om de mensen die leven van diensten zoals;

Event bedrijven,

Geluids bedrijven,

Touring bussen,

Licht en decoratie bedrijven,

Catering bedrijven,

Artiesten, etc..



keihard te laten vallen. Het toont disrespect naar ons, de hardwerkenden die de afgelopen jaren voor vertier, plezier en eenheid hebben gezorgd.



Denk hierbij aan 20.000 mensen uit verschillende plaatsen met verschillende culturen en etniciteiten laten dansen, feesten, snacken, springen en zingen met elkaar.



Mede dankzij ONS is er harmonie en plezier in onze Suriname. De events die wij organiseren brengen mensen bij elkaar. Zie de situatie nu, er is sprake van discriminatie op hoog niveau. Je



Waar wij totale begrip voor tonen is dat de regering GEEN financiele middelen heeft om ons te ondersteunen. De situatie heeft het nu eenmaal zo gemaakt, het is niet anders maar het KAN wel anders want wereldwijd zijn er protocollen voor evenementen op open lucht locaties en gesloten locaties. De protcollen zijn er om toe te passen. Geef ons de kans om te bewijzen dat wij professinoneel genoeg zijn om veilig en volgens de strikte regels covid 19 vrije events te verzorgen.



Wij van Anything missen onze gewaardeerde klanten. Wij missen de samenwerking met ons team om elke keer weer een zo perfect mogelijk feest neer te zetten.



Wanneer wij weer aan de slag kunnen is helaas nog niet bekend. Wel hopen wij zo spoedig mogelijk onze onvergetelijke club avonden, festivals en prive feesten te mogen organiseren.



Ontspanning is gezond!

Op dit moment is Suriname op gebied van ontspanning zeer ongezond, dit brengt veel problemen met zich mee binnen huishoudens, aan het werk en overige situaties. Het nieuws liegt er niet om.



Wij wensen de gehele gemeenschap veel kracht toe en maken een diepe buiging voor het volhouden van deze pandemie, ongeacht uit welke branche u komt. Het is een horror film die zich al een jaar afspeeld.



Aan een ieder die dierbaren heeft verloren onze condoleances en sterkte toegewenst.



Covid 19 is not over YET!

Blijft u zich nog altijd aan de regels houden zoals deze worden voorgedragen door de daarvoor bestemde autoriteiten.



WE MISS YOU!

Anything International

Jivi Malhoe

