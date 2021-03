58-jarige man kan herkomst kruiwagen niet verklaren

De 58-jarige J.A. werd op zondag 7 maart door oplettende buurtbewoners met een kruiwagen in zijn bezit aan de Tafelbergstraat betrapt en aangehouden. Aangezien de verdachte de herkomst van de kruiwagen niet kon of wilde verklaren, bestaat het vermoeden dat deze van diefstal afkomstig is meldt het Korps Politie Suriname.

J.A. werd daarna door de buurtbewoners overgedragen aan de politie van Latour. De man, die een bekende van de politie blijkt te zijn, werd ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is J.A. in verzekering gesteld.

De kruiwagen is hangende het onderzoek door de politie in beslag genomen.

De benadeelde of de eigenaar van de in beslag genomen kruiwagen wordt opgeroepen om zich in verbinding te stellen met de politie van Latour, die te bereiken is op de telefoonnummers 481111 of 481524.