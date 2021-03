Hoogbejaarde vrouw worstelt met rover en voorkomt beroving

Een hele dappere actie van een 85-jarige vrouw in Suriname. De bejaarde is dinsdag in haar woning in Paramaribo overvallen door een rover gewapend met een mes. Zij worstelde met hem en wist te voorkomen dat zij werd beroofd. Daarbij liep zij een diepe snijwond aan haar linkerarm op.

De vrouw was in haar keuken toen zij werd overrompeld door de rover. Hij droeg haar op geld en sieraden af te staan, maar de bejaarde weigerde dat. Zij raakte in een worsteling met de crimineel en liep toen de verwonding op.

De rover rende vervolgens weg. Vermoedelijk is hij geschrokken van de diepe verwonding bij de vrouw. Hij zou waarschijnlijk via de achterdeur in het huis zijn gekomen want die stond open.

De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Zij is nog bezig hem op te sporen.