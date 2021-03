Doodgereden bromfietser is 52-jarige districtssecretaris

De bromfietser die gisteren dood werd gereden aan de Pronkweg in Commewijne, is de 52-jarige districtssecretaris Wiebe Arnold Peneux (foto). Hij was laatstelijk werkzaam op de afdeling Milieu en Gezondheid Dienst (MGD).

De bromfietser werd dinsdagavond van achteren aangereden door de bestuurder van een pick-up, wiens rijbewijs door de politie van Nieuw Amsterdam is ingevorderd. Het lichaam van de man is in het kader van het onderzoek in beslag genomen.

De districtscommissaris van Commewijne Mohamedsafiek Radjab en collega’s hebben geschokt gereageerd op het tragisch overlijden van hun medewerker en collega en condoleren de familie met dit smartelijk verlies.