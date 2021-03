Belg opgelicht en beroofd in Suriname door Facebook ‘schatje’

Een Belg is opgelicht en ook beroofd in Paramaribo. Hij heeft bij de politie verklaard dat hij een Surinaamse vrouw via Facebook leerde kennen. Hij maakte 40 duizend euro voor haar over om zijn verblijf in Suriname in orde te maken. Hij maakte daarnaast 143 duizend euro voor een ander over in Nederland want hij was van plan een huis te kopen.

De afspraak was dat hij op 18 februari in Suriname zou aankomen. De vrouw zou hem op de luchthaven ophalen, maar zij kwam niet opdagen. Zij stuurde drie mannen om de man op te halen die hem onderweg hebben beroofd van zijn laptop.

De Belg werd langs de straat gedumpt. Hij kreeg hulp van een kennis. Hij kon vanwege quarantaine geen melding eerder maken bij de politie. Daarom heeft hij pas dinsdag aangifte van oplichting en beroving gedaan.

De politie heeft de zaak in onderzoek.