Vrouwen Evangelisch opvangcentrum verrast op Dag van de Vrouw

In verband met de Internationale Dag van de Vrouw, zijn de vrouwen die vertoeven in het Hadassah Evangelisch Opvangcentrum, in de bloemetjes gezet. Districtscommissaris van Wanica Noord-West, Suraksha Sital-Hirasingh, was vorig jaar aanwezig tijdens de opening van dit opvangcentrum en wilde sinds toen al iets terugdoen voor de vrouwen.

De Internationale Dag van de Vrouw is voor haar het juiste moment geweest om de bewoners te gedenken. Op uitnodiging van de burgermoeder, was ook minister Gracia Emanuels van Regionale Ontwikkeling en Sport en first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry aanwezig. De presidentsvrouw heeft aan alle vrouwen die verbonden zijn aan dit opvangcentrum, een enveloppe met als inhoud een geldbedrag, overhandigd.

De vrouwen werden verrast met onder andere manicure-, pedicure- en haarbehandelingen. Minister Emanuels vindt dit een geweldig initiatief van de burgermoeder om de vrouwen in het kader van deze belangrijke dag te gedenken.

“We kijken vaak naar vrouwen met een bepaalde status, maar je hebt ook vrouwen die dagelijks gebukt gaan onder slechte omstandigheden en toch met een lach aangeven dat het goed gaat. Aan die vrouwen moeten we ondersteuning geven”, laat de ROS-bewindsvrouw optekenen. Zij is van mening dat vrouwen een eenheid moeten vormen. “Wanneer wij als vrouw in eenheid met elkaar leven, komen we samen waar we naartoe willen.”