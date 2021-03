Vreemdelingen met vuurwapen bij mini roadblock aangehouden

De Surinaamse politie heeft afgelopen week drie verdachten bij een mini roadblock aangehouden. V.M. (42) en de twee vreemdelingen A.Q. en A.D., beiden 29 jaar oud werden voor overtreding van de vuurwapen-, jacht- en vreemdelingenwet aangehouden meldt het Korps Politie Suriname.

De politie van het ressort Centrum heeft in de nacht van donderdag 4 op vrijdag 5 maart een mini roadblock gehouden aan de Ringweg. Het drietal was gezeten in een pick-up die niet voorzien was van nummerplaten en van wie V.M. de bestuurder was. De ter plaatse aanwezige hulpofficier die opmerkte dat de bestuurder een zenuwachtig gedrag vertoonde en deed alsof hij de bevelen van de politie niet verstond, gaf de opdracht om de pick-up van V.M. grondig te doorzoeken.

In het voertuig stuitte de wetsdienaren op een Glock 17 vuistvuurwapen met vijftien 9 mm scherpe patronen en vier losse flodders. Ook een nummerplaat van het Nationaal Leger (NL) en ongeveer drie kilogram tapir vlees werd in de pick-up gevonden Zowel het voertuig als de aangetroffen goederen werden door de politie in beslag genomen.

V.M. gaf de politie te kennen dat het wapen van zijn zakenpartner is, die momenteel in het binnenland vertoeft. Daarnaast werden vele bestuurders tijdens de verkeersactie geverbaliseerd op de verschillende overtredingen die zij hebben begaan waaronder de verkeers- en lockdown overtredingen.

Het drietal is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie achter slot en grendel geplaatst. De zaak werd overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten die belast is met het verder onderzoek, aldus de politie.