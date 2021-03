SLM zal doorstart maken; nieuwe interim CEO officieel aangekondigd

De Surinaamse Luchtvaartmaatschappij SLM verkeert in zwaar weer en zal een doorstart maken. Daarvoor is vandaag ondermeer officieel een nieuwe interim CEO voor het bedrijf aangekondigd. Het gaat om de Nederlander Paul de Haan (foto), is zojuist bekend gemaakt op een speciale persconferentie.

Voor de functie werden twee kandidaten in het buitenland gepolst. Na diverse uitgebreide gesprekken is de keuze op De Haan gevallen, die een contract van drie jaar heeft getekend met de luchtvaartmaatschappij in Suriname. De CEO zal echter jaarlijks verantwoording aan de Raad van Commissarissen (RvC) moeten uitbrengen, waarbij zijn functie en prestaties wordt geëvalueerd.

Uit het profiel van De Haan blijkt dat hij bijna 13 jaar gewerkt heeft voor Kenya Airways. Ook heeft hij meer dan 8 jaar gewerkt voor de KLM.

Het wordt een uitdaging voor de nieuwe CEO aangezien de SLM per 31 december 2020 een schuld had van 102 miljoen US dollar. Die schuld is de laatste maanden opgelopen.

Minister Jubithana tijdens de persconferentie dinsdagavond in Paramaribo.