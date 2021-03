Memorandum van overeenstemming niertransplantatieprogramma ondertekend

De gezamenlijke voornemens ten aanzien van het niertransplantatieprogramma in Suriname, welke is geïnitieerd door het St. Vincentius Ziekenhuis (SVZ), zijn vastgelegd in een memorandum van overeenstemming. De ondertekeningsceremonie heeft plaatsgevonden op maandag 8 maart 2021 op het presidentieel paleis.

President Chandrikapersad Santokhi had eerder op 3 maart 2021 de ceremoniële opening verricht van de polikliniek voor niertransplantaties in het SVZ. Uit het memorandum moet een bredere samenwerking voortvloeien, waarbij Surinaamse deskundigheid maximaal ingezet zal worden. Het document is ondertekend door minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, directeur Manodj Hindori van het St. Vincentius Ziekenhuis, directeur Claudia Redan van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en Pranobe Oemrawsing van het Diaspora Medisch Team.

De president geeft aan dat het important is dat er een memorandum van overeenstemming is. “Er is nu een product op papier, waar er heel duidelijk is aangegeven dat er eenstemmigheid is. Wij hebben nu alle partijen nodig. Dit document moet gezien worden als de basis om het vervolgtraject uit te zetten. De president accentueert dat het heel belangrijk is dat het zorgveld actief wordt betrokken bij de uitvoering van het programma. Wij als regering houden rekening met alle belangengroepen, maar laten wij het nationaal belang altijd vooropstellen, laten wij altijd vooropstellen het belang van de nierdialyse patiënten”, aldus het staatshoofd. Verder geeft de president aan dat constructieve kritiek welkom is en dat er altijd ruimte gecreëerd moet worden voor overleg.

Minister Ramadhin benadrukt dat niertransplantatie prioriteit geniet en als zeer belangrijk gecategoriseerd mag worden. “Er moeten enkele randvoorwaarden in place zijn met betrekking tot niertransplantaties. Wij willen niet sollen met de gezondheid van onze burgers. De nierdialyse patiënten zijn exponentieel toegenomen en dat kost de staat enorm veel geld. Behalve de kosten is ook het leven van een nierdialyse patiënt behoorlijk onaangenaam, een niertransplantatie kan de kwaliteit van leven bevorderen”, aldus de bewindsman.