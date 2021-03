Virtueel JCI seminar vanwege Dag van de Vrouw

In verband met de Internationale Dag van de Vrouw op 8 maart heeft JCI Female (één van de zes afdelingen van Junior Chamber International (JCI) Suriname bestaande uit vrouwen), een online seminar georganiseerd. Het betrof een ‘United Women Seminar’ (UWS), welke geheel in het teken van strijdbaarheid en solidariteit van en aan vrouwen stond.

Het thema van dit seminar was ‘De veerkracht van vrouwen tijdens de COVID-19 Pandemie’. Tijdens dit seminar stonden drie stellingen centraal:

Is werken vanuit huis beter of niet?

Wat is de relatie tussen het nieuw normaal en de veerkracht van vrouwen?

Hoe noemenswaardig is de relatie COVID-19 en Gender in de Surinaamse context?

Het panel dat bestond uit Judith Brielle (Liaison Officier van het Caribisch kantoor voor het bevolkingsfonds van de Verenigde Naties in Suriname) en de DNA-leden Annie Sadi en Reshma Mangre zijn vanuit hun achtergrond en expertise breedvoerig ingegaan op bovenstaande stellingen. Ook vanuit het publiek is men ingegaan op de stellingen waarbij enkele hebben aangegeven dat ze door de situatie anders hebben leren werken, ander werk hebben gedaan en zelfs ook zogenaamde mannenwerk moesten doen. Behalve de positieve zaken is ook naar voren gekomen dat de veerkracht van vrouwen is verzwaard door verschillende aspecten, oa door extra rollen die zij moesten vervullen zoals schoolwerk ‘uitleggen; aan de kids.

Maar ook het feit dat men ervan uitgaat dat vrouwen het kunnen, welke die druk op ze ging leggen zonder na te gaan wat voor hulp ze nodig heeft. Daarnaast is uit cijfers gebleken dat veel meer vrouwen zijn blootsgesteld aan gender-based violence. Uitgaande van het thema van 2021 : ‘Women in leadership: Achieving an equal future in a COVID-19 world’ is de tijd om actie te ondernemen nu. Zowel JCI Female alsook JCI Suriname zeggen actie te ondernemen , deze UWS is van de acties van JCI Female, terwijl JCI Suriname vooral omkijkt naar haar leden zei de Nationale President Cristal Kensen – Noslin.

Zamani Mack een veelzijdige artistieke jongedame heeft ook eeen bijdrage geleverd middels een speciaal spoken word welke zij heeft voorgedragen in verband met 8 maart. Het geheel werd begeleid door Sylvia Jacobi, die zelf ook president van JCI Female is geweest.

JCI Female blikt tevreden terug op deze activiteit, omdat het doel, om ervaringen en meningen over het onderwerp uit te wisselen, is bereikt. De huidige president van JCI Female, Naomi Wartes, geeft te kennen dat de input van de deelnemers eigenlijk gezien kan worden als een speciale wijze van invulling geven aan de herdenking van de internationale dag van de vrouw.

Het 2021 thema voor JCI Female is ‘Leading together for growth and sustainability’. In dat kader zijn er voor dit jaar nog meer activiteiten op komst.