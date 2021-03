Taxichauffeur voor winkeldiefstal aangehouden na bekijken camerabeelden

De Surinaamse politie heeft de 38-jarige taxichauffeur P.H op dinsdag 2 maart door de politie van het bureau Meerzorg voor winkeldiefstal aangehouden. Verschillende benadeelden deden in de 1e en 2e week van de maand februari aangiften van winkeldiefstal op voormeld politiebureau meldt het Korps Politie Suriname.

Volgens verklaring van de winkeliers ging de verdachte voornamelijk ervandoor met levensmiddelen. Tijdens het onderzoek van de politie kwam op camerabeelden steeds het voertuig van P.H. te zien. Aan de hand hiervan werd deze verdachte opgespoord en aangehouden, nadat zijn voertuig op 2 maart door politieambtenaren van voormeld politiebureau werd gesignaleerd.

De verdachte werd vervolgens overgedragen aan de recherche van Regio Oost die belast is met het onderzoek in deze zaak. Bij de voorgeleiding hield P.H. de politie voor dat hij in zijn vrije tijd taxichauffeur is, waarbij hij vaker klanten naar verschillende winkels reed voor het doen van inkopen. Hierna vervolgden zij met hun gekochte goederen hun weg verder.

In hoeverre deze klanten levensmiddelen uit de winkelzaken hebben weggenomen is hem niet bekend. Aangezien de politie vermoedt dat er een link bestaat tussen P.H. en de klanten bij het plegen van de strafbare handelingen, is de verdachte na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Het voertuig is hangende het onderzoek in beslag genomen, aldus de politie.