Reshma Mangre: Vrouwen meer betrekken bij besluiten

Het is vandaag 8 maart, door de Verenigde Naties sinds 1978 officieel uitgeroepen tot Internationale Vrouwendag. Deze dag staat in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld.

Het thema voor dit jaar is “Vrouwen in leiderschap: een gelijkwaardige toekomst bereiken in een COVID-19-wereld”.

Het thema viert de enorme inspanningen van vrouwen en meisjes over de hele wereld om een meer gelijkwaardige toekomst en herstel van de COVID-19-pandemie vorm te geven.

Parlementariër tevens voorzitter van de Bond van Leraren en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname Reshma Mangre, zegt dat het belangrijk is dat vrouwen op een volledige en effectieve manier betrokken worden bij besluitvormingsprocessen. Voor de uitbanning van geweld en het bereiken van gendergelijkheid is van eminent belang dat mannen nog meer gender bewust gemaakt worden.

Mangre vindt dat nog steeds een minderheid van de vrouwen politiek actief is, terwijl het onderwijssysteem van Suriname uit meer vrouwen bestaat. “Vrouwen moeten volledig kunnen participeren in de politiek en ook de lakens kunnen uitdelen. Gelijke rechten en gelijke kansen liggen aan de basis van gezonde en stabiele economieën en samenlevingen. Vrouwen mogen niet links gelaten worden”.

Een heleboel vrouwen staan aan de frontlinie van de COVID-19-crisis, als gezondheidswerkers, leerkrachten politici en als enkele van de meest voorbeeldige en effectieve nationale leiders in de strijd tegen de pandemie. De crisis heeft duidelijk gemaakt dat hun bijdragen centraal staan en dat vrouwen onevenredig zwaar worden belast.

Vrouwelijke leiders en vrouwenorganisaties hebben hun vaardigheden, kennis en netwerken getoond om effectief leiding te geven aan COVID-19-respons en herstel.

Naast aanhoudende reeds bestaande sociale en systemische belemmeringen voor de deelname en leiderschap van vrouwen, zijn er nieuwe belemmeringen ontstaan ​​met de COVID-19-pandemie. Over de hele wereld worden vrouwen geconfronteerd met meer huiselijk geweld, onbetaalde zorgtaken, werkloosheid en armoede. Ondanks dat vrouwen de meerderheid van de eerstelijnswerkers uitmaken, is er een onevenredige en ontoereikende vertegenwoordiging van vrouwen in nationale en mondiale COVID-19-beleidsruimten.

Mangre zegt dat leerkrachten vandaag de dag nog steeds keihard strijd leveren voor lotsverbetering en vragen voor meer waardering voor het beroep. Volgens haar heeft de corona-crisis ook een zware druk gelegd op de leerkrachten. “Afstandsonderwijs is nog steeds een uitdaging binnen het onderwijs in Suriname. Internet is onbetaalbaar voor leerkrachten met een hongerloon. Bovendien bezitten niet alle kinderen devices om online lessen te kunnen volgen en dat maakt het allemaal moeilijker”.

De parlementariër roept de regering op om haar genderbeleid te evalueren en waar nodig bij te stellen zodat vrouwen zichzelf zonder hindernissen kunnen profileren binnen de maatschappij. Mangre wenst de totale samenleving een bezinningsvolle dag toe.