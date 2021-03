Een dienstauto van de politie in Suriname is maandagochtend deels in de goot beland aan de Bomaweg, zoals op bovenstaande foto te zien is.

De bestuurder is vermoedelijk uitgeweken voor een tegenligger. Hij remde af, maar toch is de dienstwagen deels in de goot beland. Niemand raakte gewond bij het verkeersongeval.