Een 52-jarige ondernemer in Suriname is zondag in Wanica aangehouden voor het plegen van ontucht met twee minderjarige kinderen.

De man zou vermoedelijk ongeveer een jaar seks hebben bedreven met zijn tienjarige stiefdochter. Verder zou hij ook seksuele handelingen hebben gepleegd met zijn dertienjarige pleegdochter.

Er werd tegen hem aangifte gedaan, waarna hij werd aangehouden. De politie heeft de zaak in onderzoek.