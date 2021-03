Minister Ramadhin bij geslaagde MoHanA voorlichtingsdag te Atjoni

Na een geslaagde MoHanA voorlichtingscampagne in de binnenstad van Paramaribo, heeft het ministerie gemeend ook een districten tour in Suriname te organiseren. Op vrijdag 5 maart jongstleden werd het dorpje Atjoni aangedaan.

Het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid lanceerde in samenwerking met de Pan American Health Organization (PAHO) op 11 september van het vorig jaar de MoHanA voorlichtingscampagne. MoHanA staat voor Mondkap op, Handen wassen en Afstand houden. De campagne heeft als voornaamste doel het bewustmaken van de samenleving over de drie basis preventiemaatregelen tegen het oplopen van het COVID-19 virus.

Minister van Volksgezondheid, Drs. Amar Ramadhin die op dezelfde dag bezig was met een oriëntatie bezoek in het gebied, sprak enkele bewoners toe. De bewindsman informeerde hen in een luchtige sfeer over de noodzaak van het dagelijks toepassen van de preventiemaatregelen.

“Ik vind dit heel goed dat jullie niet alleen in de stad maar ook naar de verre gebieden komen”, aldus een blije seniorenburger van het dorp die trots een mond-neuskap en T-shirt in ontvangst nam. De bewoners werden voorzien van een mond-neuskap, handsanitizers, T-shirts en bumperstickers, allen bedrukt met het opschrift MoHanA. Daarnaast kregen zij ook een flyer waarop duidelijke informatie staat over het wassen van de handen, het dragen van een mond-neuskap en het houden van de fysieke afstand.

Niet alleen onder de bewoners maar ook onder de bootsmannen was er veel animo voor het vergaren van informatie. De meesten waren zelf bereid hun boten te beplakken met MoHanA stickers en flyers, om ook zodoende hun passagiers van de informatie te voorzien. Op de terugweg werd een tussenstop gemaakt op de VOJ-school te Atjoni. De leiding van de school werd voorzien van flyers voor de leerlingen en posters voor de lokalen. Alle promotiemateriaal is bekostigd door de PAHO.

Op vrijdag 26 februari jongstleden werd het district Wanica aangedaan. Het district Nickerie zal vrijdag 12 maart een bezoek krijgen van het MoHanA voorlichtingsteam.