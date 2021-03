Man probeert dieven in auto tegen te houden maar wordt meegesleurd

Een gemengd team van het Korps Politie Suriname heeft afgelopen weekend een 23-jarige man aangehouden voor poging tot auto-inbraak. De aangever kon nog net voorkomen dat er werd ingebroken in zijn auto, maar raakte gewond toen hij de dieven in hun auto wilde tegenhouden en meegesleurd werd meldt de Surinaamse politie.

De politie van het bureau De Nieuwe Grond kreeg op woensdag 3 maart van het Command Center een melding dat enkele verdachten hadden gepoogd in te breken in een voertuig dat voor een winkelpand aan de Indira Gandhiweg geparkeerd stond. De wetsdienaren deden bedoelde locatie aan en troffen de 43-jarige Y.C. aan.

Naar zijn verklaring bleef het slechts bij een poging van auto-inbraak. Toen de verdachten hem zagen, stapten zij in een gereedstaand voertuig. De aangever rende in de richting van de auto, greep het portier van het voertuig vast, maar werd daarbij meegesleurd en liep daardoor letsel op.

Naar aanleiding van het beeldmateriaal, werd het kentekennummer van de vluchtauto door de wetsdienaren getraceerd waarbij de 23-jarige verdachte R.P. in beeld kwam. Leden van de Recherche van Regio Midden (RRM) bijgestaan door het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) hebben hebben hem op zaterdag 6 maart aan de Willem Campagnestraat opgespoord en aangehouden.

Ook de vluchtauto is achterhaald en in beslag genomen. R.P. is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie hangende het onderzoek voor poging diefstal middels braak in verzekering gesteld. De politie vermoedt dat R.P. en zijn voortvluchtige kompanen meer op hun kerfstok hebben.

Aan de opsporing en aanhouding van de voortvluchtige verdachten wordt gewerkt. De Recherche van Regio midden is belast met het onderzoek, aldus de politie.