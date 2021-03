Automobiliste dood na eenzijdig verkeersongeval in Saramacca

Het lichaam van een vrouw wordt afgevoerd door een uitvaartbedrijf (foto), na een eenzijdig ongeval zondagavond te Saramacca. De vrouw bestuurde een auto die over de kop sloeg nabij de Zesde Rijweg in Suriname.

Naar verluidt reed de vrouw samen met een inzittende over de Wayamboweg. Bij het beschrijven van een bocht verloor zij de controle over het stuur en raakte de auto van de weg. Het voertuig kwam in de berm en sloeg over de kop.

De vrouw kwam ter plekke om het leven. Haar mede-inzittende raakte gewond en werd per ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis.

De Surinaamse politie is nog bezig met het onderzoek. Naar verluidt zou de mede-inzittende aangegeven hebben dat het slachtoffer net voor het ongeval zou hebben gezegd dat het gas vast zat.