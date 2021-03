Auto over de kop bij voet Bosje brug; inzittenden gewond

De bestuurder van deze auto is zondagavond over de kop gegaan aan de voet van de Wijdenboschbrug in Suriname. Een ambulance werd ingeschakeld om de inzittenden medische hulp te verlenen.

Volgens de eerste informatie kwam het voertuig vanuit Commewijne over de Bosje brug naar Paramaribo. Aan de voet van de brug aan de zijde van Paramaribo ging het mis en sloeg de auto over de kop.

Vermoedelijk reed de bestuurder met hoge snelheid en verloor hij de controle over het stuur. Drie inzittenden raakten daarbij gewond en twee werden per ambulance afgevoerd.

Een van de inzittenden is militair, vandaar dat de Militaire Politie (MP) werd ingeschakeld. De politie heeft de militair ontwapend en het wapen overgedragen aan de MP.