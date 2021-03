Automobilist zonder rijbewijs verliest controle over stuur en ramt EBS paal

Even leek het goed te gaan met het ‘stroompaal rammen’ op de Surinaamse wegen, tot het vanmiddag helaas weer raak was. De bestuurder van deze personenwagen reed rond 15.45u een stroompaal kapot aan de Calcuttastraat.

Het vermoeden bestaat dat de bestuurder de controle over het stuur heeft verloren bij het beschrijven van een bocht. Zijn auto raakte hierdoor van de weg, waarna hij een paal langs de weg ramde. De man is niet in het bezit van een geldig rijbewijs.

Het voertuig is flink beschadigd zoals op de foto te zien is. Op de achtergrond is verder te zien dat medewerkers van de NV. Energiebedrijven Suriname (EBS) bezig zijn de schade te rapereren.

Niemand raakte gewond.