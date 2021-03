U$ 950.000 voor vier UNICEF projecten Surinaamse kinderen

De regionaal vertegenwoordiger van de United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF), Nicolas C. Pron, heeft in Suriname zijn geloofsbrieven aangeboden aan minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking.

Dit gebeurde op donderdag 4 maart 2021 ten kantore van de bewindsman. Nadat de geloofsbrieven zijn aangeboden, hebben minister Ramdin en de UNICEF-vertegenwoordiger het landenprogramma voor 2021 getekend.

Minister Ramdin geeft aan, dat Pron als standplaats Georgetown, Guyana heeft. Het landenprogramma dat getekend is, behelst de uitvoering van een viertal projecten ten behoeve van het Surinaamse kind voor een bedrag van U$ 950.000.

Volgens de bewindsman gaat het onder meer om de zorg van kinderen en de uitdagingen waarvoor ze staan.

Minister Ramdin is blij, dat ondanks de COVID-19 periode, projecten zijn goedgekeurd in het belang van het kind waarbij de zorg een belangrijke rol speelt. In het kader van de pandemie zal via UNICEF ook worden gelet op de mentale gezondheid van kinderen.