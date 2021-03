Sylvana Simons ontvangt onderscheiding van Noord-Holland

De Provinciale Staten van Noord-Holland rijkt de Ribbius Peletier-penning ieder jaar uit aan een vrouw die zich verdienstelijk maakt voor de positie van vrouwen in de politiek. Dit doen zij sinds het 100-jarig jubileum van het vrouwenkiesrecht in 2019. De penning gaat dit jaar naar Sylvana Simons voor haar inzet in de Noord-Hollandse politiek.

Juryvoorzitter Sybilla Dekker zegt daarover: “De jury is van oordeel dat Sylvana Simons een onderscheiding verdient omdat zij een voorbeeld is voor de volgende generatie vrouwen en omdat zij zich publiekelijk uitspreekt over de combinatie van seksisme en racisme en zo sociale onveiligheid in de politiek bespreekbaar maakt. De bewustwording waar zij aan bijdraagt is belangrijk. Want de verharding van het politieke debat die we de afgelopen jaren zien, kan vrouwen afschrikken om deel te nemen aan de politiek.”

Bij het ontvangen van de penning sprak de in Suriname geboren Simons een speciaal dankwoord uit, dat te lezen is op de site van haar politieke partij Bij1.