Nog drie verdachten aangehouden in grote Yammi drugszaak Jules Sedney haven

In de zaak waarbij leden van de Post Control Unit die werkzaam zijn op het Jules Sedney Nieuwe Havencomplex op 26 januari gestuit zijn op een grote partij ‘Yammi’ zijn nog 3 mensen aangehouden. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

In deze zaak waren er al vier verdachten aangehouden en in verzekering gesteld. Drie arbeiders die eveneens werkzaam zijn op het Nieuwe Haven complex, kwamen tijdens het onderzoek in beeld en werden in de laatste week van februari door de rechercheurs ontboden.

Toen de drie arbeiders, R.K., G.C. en A.N., allen 39 jaar oud zich op de afdeling Narcoticabrigade aanmeldde, werden zij direct aangehouden. Zij werden voorgeleid en zijn na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie ingesloten meldt de politie.