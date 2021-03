Lichaam derde vermiste dodelijke backtrack oversteek na bijna maand geborgen

De politie in Guyana heeft vrijdag 5 maart het lichaam geborgen van de 48-jarige Sharida Hussain, die vorige maand vermist raakte nadat zij uit een boot op een zandbank in de Corantijn rivier was gestapt. Het lichaam dat in de bosjes langs de kust werd aangetroffen, verkeerde in verre staat van ontbinding.

Hussain raakte samen met de 75-jarige Baboni Harihar en Alvin Joseph vermist nadat zij vanuit Suriname illegaal de rivier overstaken naar Guyana. Ze werden door de bootsman op een zandbank achtergelaten.

De passagiers die toen in het water doorliepen namen nog telefonisch contact met familie en vertelden hen dat ze waren aangekomen, maar dat het gebied donker was en ze geen idee hadden waar ze waren. Vermoedelijk heeft het naderende hoog water hen in problemen gebracht.

Twee dagen later werden lichamen van Alvin Joseph en de seniore burger Baboni Harihar geborgen. De stoffelijk resten van het derde slachtoffer werden vrijdag 5 maart ge√Įdentificeerd door haar zoon.

Een taxichauffeur en twee vissers in Suriname (Nickerie) werden aangehouden na de dodelijke backtrack oversteek.