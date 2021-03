In Suriname zijn vrijdag 7 nieuwe COVID-19 besmettingen genoteerd. Dit na in totaal 211 keer testen.

Dat blijkt vrijdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Het aantal personen in het ziekenhuis is verder gedaald naar slechts 6. Ook is er op dit moment maar 1 persoon in een ICU.