2 doden en 6 nieuwe corona besmettingen na 133 testen

In Suriname zijn de afgelopen 24 uur weer 2 personen overleden aan de gevolgen van besmetting met het gevreesde coronavirus. Ook zijn er 6 nieuwe besmettingen geregistreerd na 133 keer testen.

Dat blijkt donderdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Uit de cijfers blijkt verder dat het aantal patiënten in het ziekenhuis weer is gedaald. Op dit moment zijn er nog ‘maar’ 7 personen in het ziekenhuis en 3 in de ICU. Ook zijn er de afgelopen 24 uur 11 personen genezen.

De cijfers van donderdag 4 maart: