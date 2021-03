Rechter: ’15-jarig meisje verkocht lichaam aan oom voor geld en telefoon’

Een 15-jarig meisje in Suriname getuigde donderdag in de rechtszaal dat zij naaktfoto’s van zichzelf aan haar oom José F. heeft gestuurd. Zij wilde een telefoon hebben, waardoor zij akkoord ging om in ruil daarvoor foto’s te sturen, toen de man haar dat vroeg.

Rechter Maytrie Kuldipsingh merkte op dat het slachtoffer voor een telefoon haar naaktfoto’s heeft gestuurd. Zij vindt dat dit prostitutie en hoererij is, want het meisje verkocht haar lichaam voor geld en een telefoon. Het slachtoffer vertelde dat oom José haar niet had bedreigd om de naaktfoto’s te sturen. Zij ging met hem twee keer vrijwillig naar hotels waarbij hij haar in totaal SRD 8.000 had afgestaan en ook een telefoon.

Op vragen van zijn raadslieden Therese Roos en Maureen Nibte ontkende José F. dat hij seks heeft gehad met het meisje. Hij gaf toe dat hij het meisje SRD 8.000 heeft afgestaan. Hij wilde wel seks met haar toen hij haar naaktfoto’s zag. Hij zag op den duur dat het meisje alleen uit was op geld. De man, die twee kinderen heeft met de tante van het meisje, moest naar zijn zeggen van haar ook aanhoren dat zij naar de politie zou stappen in geval hij zou nalaten meer geld af te staan.

De rechter heeft verder de tante en de oma van het meisje gehoord. Deze twee getuigen vertelden dat zij de telefoon bij het kind zagen maar zij wilde niet zeggen wie haar de telefoon had gegeven. De oma die het meisje in huis had genomen, wist dat het niet ging om kleine jongens die de dure telefoon hadden gegeven, maar een volwassen. Zij had echter nooit verwacht dat het haar intussen ex-schoonzoon zou zijn die dat zou hebben gedaan. Zij nam hem als zoon aan en stelde hem van allerhande zaken op de hoogte.

De tante heeft de relatie met José F. beëindigd. “Ik zou niet denken dat hij iets zou doen.” De rechter zal deze zaak op 6 mei verder behandelen. Jose F blijft aangehouden.